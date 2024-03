‘KTM’ furtada no Estreito de Câmara de Lobos

Uma KTM 500cc, com a matrícula 25-TO-71, foi furtada esta quinta-feira no Estreito de Câmara de Lobos.

Segundo o proprietário, a moto estava parada na via pública e foi levada em pleno dia por um desconhecido.

O lesado diz que uma testemunha garantiu que o ladrão chegou à zona de táxi, já com um capacete na mão, e que fugiu com a moto por volta da hora do almoço.

“Realmente ele ficou desconfiado, mas achou que eu tinha emprestado a moto a alguém porque não é habitual alguém roubar isto assim”, referiu.

O dono da KTM disse que comprou a moto há apenas seis meses e pede a quem tenha alguma informação para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública onde já apresentou queixa.

Ao que tudo indica, o suspeito é um homem residente em Santo António.