Pode faltar água em Câmara de Lobos

A águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que poderão ocorrer interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável no concelho de Câmara de Lobos, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água que visam diminuir as perdas de água.

Os trabalhos serão realizados entre as 9h e as 12h30 da próxima segunda-feira na freguesia de Câmara de Lobos, na zona da Ribeira da Alforra, e na terça-feira na zona do Rancho entre as 13h30 e as 17h30.

A ARM “empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados”, acrescenta.