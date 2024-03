Acesso ao Pico do Areeiro encerrado devido à queda de granizo

O acesso por estrada ao Pico do Areeiro foi encerrado devido às condições atmosféricas, mas também pela queda de granizo.

Como noticiado esta manhã pelo DIÁRIO, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira, assim como a existência de precipitação associada às baixas temperaturas.

As temperaturas mínimas desceram para negativas no Pico do Areeiro.