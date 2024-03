Um dos membros da realeza mais rico do mundo está na Madeira

Está na Madeira em visita privada um dos membros da realeza mais ricos, o Príncipe Amyn Aga Khan, irmão irmão de Sua Alteza o Aga Khan (Imam dos Muçulmanos Shia Ismaili e fundador e Presidente da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento).

Sua Alteza Real faz-se acompanhar do filho mais novo, o Príncipe Aly Aga Khan, e do Comendador Nazim Ahmad, orepresentante Diplomático do Imamat Ismaili junto da República Portuguesa, ligado há décadas à Rede Aga Khan para o Desenvolvimento.

Esta tarde a comitiva liderada pelo Príncipe Amyn realizou visita privada à Sé do Funchal – esteve temporariamente encerrada ao público -, onde foi recebido pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. A acompanhar a visita reservada estiveram o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, Luís Amado.

Ao final da tarde o Príncipe Amyn Aga Khan tem lugar de honra reservado no Centro de Congressos da Madeira, onde também tem presença confirmada o presidente do Governo Regional, para assistir ao concerto dos Aga Khan Master Musicians e a Orquestra Clássica da Madeira, a ser dirigido pelo maestro Pedro Neves, no encerramento do Festival de Música da Madeira.

Fundados em 2013, pelo Aga Khan Music Programme, cuja missão é apoiar expressões contemporâneas da herança musical muçulmana, os Aga Khan Master Musicians habitam um espaço de liminaridade temporal, geográfica e artística em que o Oriente e o Ocidente, o presente e o passado, e a música folclórica, o jazz e a música clássica ocidental e não ocidental alimentam um corpo de trabalho surpreendentemente original.