Bateram em carro estacionado em Santo António e fugiram

Uma viatura que estava estacionada no Caminho das Courelas, em Santo António, ficou quase irreconhecível ao ser, alegadamente, abalroada durante a noite por outro carro que se pôs em fuga do local do acidente.

De acordo com o proprietário da viatura agora desfigurada, tudo terá acontecido na primeira hora da madrugada deste domingo. “Antes da 1 hora da manhã, abalroaram o meu carro que estava estacionado em frente ao restaurante ‘A Selva’”, denuncia. Além do “estrago incalculável” na sua viatura, revela que também ficou destruído o muro da casa junto ao qual o carro estva estacionado.

O lesado pede encarecidamente a quem puder dar alguma informação acerca do responsável por este acidente para o contactar através do número 962966024 ou pelo email [email protected] .