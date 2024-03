Quinze alunos da Escola de Machico agraciados com prémios de mérito

A Escola Básica e Secundária de Machico (EBSM) homenageou, hoje, os melhores alunos do ano lectivo 2022/2023, do 5.º ao 12.º ano de escolaridade e do ensino profissional.

Na cerimónia, que decorreu no auditório da escola, marcaram presença o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, e Ricardo Cardoso, representante da NOS Madeira, patrocinadora do prémio monetário de 500 euros entregue ao melhor aluno do 12 ano.

Refira-se que, embora seja atribuído um prémio por cada ano de escolaridade, nesta edição foram premiados a título excepcional quatro alunos do 8.º ano, devido a um ‘empate técnico’ relativamente à média curricular.

A cerimónia iniciou-se com um momento musical protagonizado pelo José, aluno do 10.º ano, e pela Maria, do 5.º ano.

A actuação serviu de referência ao secretário regional de Educação para assinalar o progresso do ensino na Madeira, lembrando que este ano se comemoram os 50 anos do 25 de Abril.

“Há 50 anos, crianças com a idade da Maria não tinha acesso à escola. Mais de 50% eram analfabetas e 20% ficava apenas pela 4.ª classe”, sublinhou Jorge Carvalho.

Tínhamos uma sociedade que não só perdia muito talento, como não podia efectivamente desenvolver-se. Nós sabemos o quanto a formação e o conhecimento são fundamentais para o nosso desenvolvimento

Por outro lado, o governante realçou a possibilidade de “alunos como o José de poderem prosseguir os seus estudos ao nível do ensino secundário na escola mais próxima da sua residência, o que antes do 25 de Abril não era possível. "Isso só acontecia nas escolas do Funchal", frisou.

Deixa-nos extremamente satisfeitos e agradados que as nossas escolas, através do desempenho altamente competente dos professores, procurem atingir a excelência, mas também desenvolver o talento dos nossos alunos Jorge Carvalho

O presidente do conselho executivo da Escola Básica e Secundária de Machico, José Maria Dias, aproveitou a ocasião para agradecer o Governo por ter agraciado no Dia da Região - a 1 de Julho de 2023 - a Escola Básica e Secundária de Machico com a Medalha de Bons Serviços.

O professor indicou ainda que, par dos agraciados, no seu estabelecimento de ensino há 177 alunos no "patamar de excelência". Ou seja, são 177 alunos da EBSM que têm média igual ou superior a 4,5 (no segundo e terceiro ciclos) e 18 valores no secundário, num universo de 1.350 alunos.