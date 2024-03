Grupo Sousa e clubes náuticos assinam protocolo para transporte de materiais para o continente

A Associação Náutica da Madeira, o Centro de Treino de Mar, o Clube Naval do Funchal e o Iate Clube de Santa Cruz renovaram, esta sexta-feira, 22 de Março, a parceria com o Grupo Sousa através da assinatura de um protocolo, que visa o transporte de material entre a Madeira e Portugal continental, no âmbito do Campeonato de Portugal de Vela, na categoria 'Optimist'.

Na cerimónia protocolar, que teve lugar no Clube Náutico de São Lázaro, no Funchal, o administrador e CSO do Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão, afirma que é "com muito gosto" que apadrinha a ida dos atletas para as provas no continente. "Isto que nós temos vindo a fazer, pontualmente e com cada um dos clubes, procurámos desta vez fazer com que embarcasse nesta aventura o Centro de Treino de Mar, pela responsabilidade de João Rodrigues".

Esclarece que pela primeira vez é assinado um protocolo com cada um dos clubes "para permitir que este ano consigam ir às provas/regatas no continente".

A cerimónia contou com a presença do presidente da Associação Náutica da Madeira, Manolo Borrero; de João Sousa, do Centro de Treino de Mar; António Fontes, do Clube Naval do Funchal; Hernâni Teixeira, do Iate Clube de Santa Cruz e de Pedro Amaral Frazão, administrador e CSO do Grupo Sousa.

"Tendo nós consciência que o transporte marítimo é indispensável para que isso aconteça é evidente que cada um faz a sua parte: os treinadores treinando os atletas, praticando e estando nas provas, os clubes apoiando, o Governo Regional através dos apoios que estão consagrados para este tipo de actividades fará, com certeza também, a sua parte. E aqui entram as empresas, que têm um papel determinante para que tudo isto possa acontecer", disse Amaral Frazão.

Acrescenta que são "valores muito avultados" relativamente ao transporte marítimo, mas que através deste apoio foi possível viabilizar as participações. "Estão de parabéns os clubes e nós estamos muito satisfeito por poder participar e permitir que isto possa de facto ser uma realidade", referiu.

Endereço cumprimentos a todos vós, muitos parabéns por colocarem os jovens na água porque se assim não fosse nada disto acontecia" Pedro Amaral Frazão.

Neste sentido e enquadrado no programa 'Somos Solidários', do Grupo Sousa, e em alinhamento com os "ODS 3 e 17 da Agenda 2030 da ONU", a empresa vai apoiar o "transporte de embarcações e equipamentos náuticos para a participação, dos atletas das 4 colectividades, em provas nacionais e internacionais. Uma garantia da continuidade territorial, que muito fruto tem dado, nomeadamente, à vela", explica nota enviada à imprensa.