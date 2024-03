25 anos da Semana dos Clubes do Liceu celebrados sob o tema 'Escola é Família'

A Escola Secundária de Jaime Moniz celebra, entre os dias 15 e 19 de Abril, aquela que será a 25.ª edição da Semana dos Clubes, Grupos e Projetos, especialmente direccionada para alunos, professores e membros da comunidade. Este ano, o tema escolhido é 'Escola é Família', destacando os valores essenciais da relação entre estas duas instituições.

A semana será preenchida com o contributo de todos os Clubes, Grupos e Projetos da escola, contando com a participação de toda a comunidade educativa e, ainda, com a presença das entidades oficiais convidadas.

O evento contará com performances ao vivo, apresentações de dança, música e teatro, exposições, workshops, conferências, debates (nas mais diversas áreas) e o Concurso 'Vozes do Liceu'.

A abertura, marcada para 15 de Abril, contará com o espectáculo 'De mãos dadas', numa mensagem de solidariedade para celebrar o poder da colaboração e da união na comunidade escolar, associando as forças do passado às do presente. "Este momento artístico colaborativo contará, assim, com a presença do Clube de Teatro - O Moniz - Carlos Varela; Clube de Dança “DancEn?gma”; Clube de Leitura do Liceu, Guitarra e Cordofones Madeirenses, numa oportunidade de assistir a apresentações incríveis de alunos, professores e funcionários talentosos", refere nota à imprensa.

O evento encerra com o concurso 'Vozes do Liceu', marcado para o dia 19 de Abril.

A iniciativa está a ser programada e dinamizada pelas Coordenadoras das Atividades de Complemento e Enriquecimento Curricular, Carla Rodrigues e Teresa Rodrigues de Almeida.