Mobilidade será tema de debate em Machico

O tema da mobilidade esteve em debate, em Machico, na manhã desta segunda-feira. O palco escolhido foi o Salão Nobre da Câmara Municipal, onde decorreu a segunda reunião do projecto 'Urbact IV- Beyond the Urban'.

Trata-se de uma iniciativa co-financiada pela União Europeia, que conta com parceiros locais e regionais, no âmbito da mobilidade sustentável com vista ao desenvolvimento da interface entre o meio rural e o meio urbano.

Nesse encontro participaram a directora regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre, bem como representantes da Direcção Regional do Ambiente e Acção Climática e da Direcção Regional de Estradas. Presente esteve, também, o presidente da Junta de Freguesia do Caniçal, "com o intuito de trocar conhecimento local e regional tanto de problemas como de soluções, nesta temática", podemos ler num comunicado da CMM.