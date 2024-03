Veja as fotos da entrega dos prémios de mérito da Escola Básica e Secundária de Machico

Os 15 alunos da Escola Básica e Secundária de Machico com melhor desempenho escolar, do 5.º ao 12.º ano, foram hoje agraciados, numa cerimónia que contou com a presença do secretário regional de Educação. O melhor aluno do 12.º ano recebeu um prémio monetário no valor de 500 euros, patrocinado pela NOS Madeira.

