A Escola Básica e Secundária de Machico irá homenagear os melhores alunos do ano lectivo 202212023, na quinta-feira, 21 de Março, pelas 10h15, no auditório da escola.

Nesta cerimónia, estará presente o secretário regional de Educação e do representante da NOS Madeira, patrocinador do prémio de 500 euros ao melhor aluno do 12.º ano.