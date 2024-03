André Ventura descarta qualquer apoio do Chega a Albuquerque

O líder nacional do Chega descarta qualquer possibilidade de haver um acordo pós-eleitoral com um governo regional presidido por Miguel Albuquerque.

Em entrevista à Rádio Observador, André Ventura disse mesmo que se o partido a que preside apoiasse um governo chefiado por Miguel Albuquerque “ficaria 10 vezes mais desapontado com o Chega” do que quando a bancada parlamentar do seu partido viabilizou, abstendo-se, na votação do Programa de Governo na Região Autónoma dos Açores.

Miguel Albuquerque? Não! Neste contexto isso está fora de questão. Eu ficaria muito desapontado, muito desapontado mesmo, pessoalmente e politicamente, se mesmo num contexto aqui de especial dificuldade, o Chega-Madeira viesse a viabilizar um governo, e muito menos participar num governo com Miguel Albuquerque" André Ventura

Questionado sobre se ficaria tão frustrado como quando o Chega viabilizou o Programa de Governo nos Açores, através da abstenção da bancada parlamentar, André Ventura respondeu de forma perentória aos microfones da Rádio Observador: ”Eu ficaria num estado 10 vezes pior”, respondeu.

Eu acompanhei o processo dos Açores par e passo, portanto, eu sou co-responsável pelo que se passou nos Açores, eu nunca seria co-responsável por enviar o Chega à Madeira para um governo com Miguel Albuquerque, honestamente, e isto não tem a ver com Miguel Albuquerque pessoalmente, tem a ver com a situação política" André Ventura

O líder nacional do Chega esclareceu que a posição de inflexibilidade quanto a acordos com o PSD-M não tem a ver com questões judiciais, mas com o estatuto processual de imunidade que goza o líder do PSD-M perante tudo o que continua por esclarecer.

“Tudo o que nós vemos, ouvimos e lemos, e que Miguel Albuquerque nunca deu uma explicação cabal, e com o facto de o próprio PSD nacional e muitos dirigentes terem entendido que Miguel Albuquerque, o melhor que fazia, era não se recandidatar, mas a verdade é que ele se recandidatou e ele ganhou”, observa André Ventura.

Sem o Chega na equação da governação na Madeira, André Ventura também não vê nenhum outro partido em condições de oferecer estabilidade governativa na Madeira.

“O PSD tem uma tarefa com Miguel Albuquerque na Madeira: ou ele ganha com maioria absoluta ou eu não vejo com que com partido ele vai fazer um entendimento”.