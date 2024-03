IPMA prevê aguaceiros fortes, granizo e trovoada este domingo na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, hoje, para a Madeira céu geralmente muito nublado e aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada até ao meio da manhã, diminuindo de frequência e intensidade a partir da tarde.

A Região está sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte. O aviso vigora até às 12h00 deste domingo, 24 de Março.

Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido à chuva forte e agitação marítima De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as costas Norte, Sul e regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) de Norte/Nordeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h, e nos extremos Leste e Oeste da ilha, com rajadas até 65 km/h.

A temperatura máxima do ar será de 22 graus e a mínima de 16 graus.

Na costa Norte são esperadas ondas do quadrante Norte com 2,5 a 3,5 metros e na costa Sul as ondas serão do quadrante Oeste com 1 metro.

De recordar que a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 18h00 deste domingo, 24 de Março.

Aviso de agitação marítima forte prolongado até às 18h00 de amanhã A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 18h00 de amanhã, dia 24 de Março.

A temperatura da água do mar será de 19 graus.