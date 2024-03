CDR Prazeres em destaque na Liga de Clubes de Badminton

No último fim-de-semana, no Pavilhão Jorge Anjinho, em Coimbra, disputou-se a 2.ª jornada da Liga de Clubes, uma prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton.



Esta competição contou com a participação de uma equipa regional a competir na 1.ª Divisão, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, constituída pelos atletas, Duarte N. Anjo, Pedro H. Portelas, Ângelo Silva, João Chang, Rodrigo Dias, David Silva, Sofia Setim, Mariana Paiva e Cláudia Lourenço.

A equipa madeirense esteve em destaque nesta jornada, ao ganhar os três encontros agendados. Na primeira partida, frente à Associação Académica de Espinho, o CDR Prazeres venceu por 5-0, e no mesmo dia, mas da parte da tarde, defrontrou e derretou o Clube Stella Maris, por 4-1. Já no domingo, o CDR Prazeres defrontou o Clube Raquete Estrelas das Avenidas e venceu o encontro por 4-1, terminado a jornada no 1.º lugar, com 15 pontos.