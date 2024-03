JPP quer Pedro Ramos no parlamento para explicar "cunhas telefónicas"

O Juntos Pelo Povo prepara-se para requerer, na Assembleia Legislativa da Madeira, uma audição parlamentar com carácter de urgência do Secretário Regional da Saúde para que este explique um "alegado favorecimento aos militantes do PSD no acesso aos cuidados de saúde no SESARAM".

De acordo com nota enviada à imprensa, o grupo parlamentar do JPP indica que, aquando das internas do PSD-Madeira, Pedro Ramos "apresenta-se como facilitador telefónico «sempre que precisar da Saúde»".

O caso é grave e é bem demonstrativo do modus operandi dos responsáveis deste Governo Regional PSD/CDS que usa de todos os estratagemas para condicionar a vida dos cidadãos e fazer da cunha uma vantagem bem tangível, usando o cargo público para intentar favores privados. Neste caso, o número de telefone privado do Secretário da Saúde é a via laranja para passar à frente dos mais de 90 mil madeirenses que desesperam nas Listas de Espera, e assim constituir-se um favorecimento ilícito e um “tempo mínimo de espera garantida” para quem for militante do PSD. Uma autêntica vergonha, perante o silêncio cúmplice das ordens e das associações da classe e de outros órgãos informativos. Élvio Sousa

O partido lembra ainda que foi este governante um dos críticos ao Programa de pequenas cirurgias que o Município de Santa Cruz implementou, "dizendo que era um programa para amigos". "Como diz a voz popular «pelas nossas veias se regulam as alheias» e este episódio, mais um desta «democracia renovada», não pode passar impune. Noutras latitudes isto dava demissão imediata para quem fosse apanhado nestas pouco abonatórias práticas", atira o JPP.

O JPP quer ainda perceber o que queria o Secretário da Saúde dizer quando referia. "Esse é o meu número também. Por isso pode usá-lo sempre que precisar da Saúde.”