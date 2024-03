Livre apoia candidatura de Francisco Assis (PS) para presidente da Assembleia da República

A líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, anunciou hoje que os quatro deputados do partido vão votar a favor da candidatura do socialista Francisco Assis à presidência do parlamento.

Na ótica da deputada do Livre, qualquer candidato à presidência do parlamento "tem que explicar claramente qual é a sua posição face a um partido que não é democrático, como é que vai reagir quando houver comentários machistas, xenófobos, racistas, quando houver balbúrdia no parlamento", referindo-se ao Chega.

Isabel Mendes Lopes sustentou que os partidos à esquerda, nomeadamente o PS, têm sido "muito claros no afastamento das forças antidemocráticas", sustentando o seu apoio à candidatura do socialista Francisco Assis.

A líder parlamentar afirmou ainda que esta tarde o partido votou contra a candidatura do social-democrata José Pedro Aguiar-Branco, nome que acabou 'chumbado' com apenas 89 votos a favor (são necessários 116), argumentando que este não fez chegar ao Livre qual seria a sua postura face à bancada da extrema-direita.

Isabel Mendes Lopes insistiu na ideia defendida pelo Livre de que existem "três blocos no parlamento", que se refletem nas três candidaturas à presidência do parlamento entretanto apresentadas por PS, PSD e Chega: "um bloco à esquerda, o bloco da direita e o bloco da extrema-direita".

"Todo o episódio de hoje veio demonstrar que qualquer acordo com a extrema-direita prejudica sobretudo quem faz esse acordo. Foi o que aconteceu com o PSD, que apresentou um candidato à presidência da AR, e depois, com acordo ou não com o Chega, mas pelo menos a fiar-se nos votos da extrema-direita, depois foi puxado o tapete e tivemos este imbróglio que estamos agora a viver", argumentou.

A dirigente disse esperar que "o PSD tenha aprendido que não pode contar com quem não é de confiança".

O BE também já anunciou que vai votar a favor da candidatura do socialista Francisco Assis.

O deputado do PSD José Pedro Aguiar-Branco anunciou hoje que voltará a apresentar a sua candidatura a presidente da Assembleia da República, depois de esta ter sido retirada há cerca de uma hora.

O anúncio foi feito pelo antigo ministro da Defesa nos corredores do parlamento, após ter falhado a primeira eleição e quando foi decidido que a primeira sessão plenária da XVI legislatura vai ser hoje retomada pelas 21:00.

O Chega também decidiu entrar nesta corrida e vai indicar a deputada Manuela Tender para presidente da Assembleia da República.