PSD retira candidatura de Aguiar-Branco a presidente da Assembleia da República

O líder da bancada do PSD informou hoje que o seu grupo parlamentar retira a candidatura de José Pedro Aguiar-Branco a presidente da Assembleia da República.

As declarações de Joaquim Miranda Sarmento foram feitas no plenário da Assembleia da República, quando o presidente do parlamento em exercício, o deputado comunista António Filipe, se preparava para seguir o Regimento e proceder a uma segunda tentativa de eleição.

O deputado do PSD José Pedro Aguiar-Branco falhou a eleição para presidente da Assembleia da República com 89 votos a favor, 134 brancos e sete nulos, na primeira sessão plenária da XVI legislatura.