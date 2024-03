Nova votação para eleição do presidente da Assembleia da República adiada para as 21 horas

Depois de Aguiar-Branco, candidato a presidente da Assembleia da República proposto pelo PSD, ter falhado a sua eleição para o cargo, com os votos contra do Chega e do PS, o presidente interino do parlamento nacional, o comunista António Filipe anunciou uma nova votação às 21 horas desta terça-feira.

Os partidos têm até às 20 horas para apresentar as suas propostas de candidatos.

Esta foi a solução encontrada, para já, para que a Assembleia da República possa funcionar com normalidade.