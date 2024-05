Detidos por fraude com subsídio de viagens para a Madeira já deram entrada no Tribunal

Os quatro indivíduos que na passada terça-feira foram detidos na Madeira pela Polícia Judiciária por suspeita da prática de fraude ao Estado, no âmbito do subsídio social de mobilidade, já deram entrada no Tribunal.

Os detidos da ‘Operação Rota do Viajante’, dois homens e duas mulheres, vão ser hoje ouvidos em primeiro interrogatório judicial, onde ficarão a conhecer as medidas de coação aplicadas.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, os quatro arguidos deveriam embarcar no avião militar para o continente esta quarta-feira para serem ouvidos no Tribunal de Loures. Contudo, houve uma alteração de planos e os arguidos acabaram por ser encaminhados para o Tribunal da Comarca da Madeira na tarde de ontem, em duas carrinhas celulares, onde foram identificados.

Hoje serão ouvidos pela juíza.