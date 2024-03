Quase 40 voos cancelados no Aeroporto da Madeira devido ao vento forte

O vento forte que se fez sentir, esta segunda-feira, na zona do Aeroporto Internacional da Madeira motivou o cancelamento de 37 voos (19 chegadas e 18 partidas), de acordo com o ‘site’ da ANA - Aeroportos de Portugal.

Na parte da manhã foram cancelados: o voo FR 385 da Ryanair, proveniente de Lisboa, o TP 1709, vindo do Porto, e o S4 266 da Azores Airlines, proveniente do Aeroporto JFK (Nova Iorque).

Após uma ‘brecha’, que permitiu aterrar alguns aviões, o vento voltou a causar constrangimentos, entre as 12h45 e as 14h50, resultando no cancelamento de 10 voos provenientes de várias cidades do Reino Unido e operados por diferentes companhias aéreas, além de um Easyjet vindo do Porto.

Vento deixa aviões às voltas nos céus da Madeira No início da tarde, um voo da British Airways que vinha de Londre divergiu para o Porto Santo

Foram igualmente cancelados um voo da Condor, proveniente de Frankfurt, com chegada prevista às 16 horas, e o Ryanair das 16h30, vindo do Porto. O mesmo sucedeu com os voos da ‘lowcost’ irlandesa, provenientes de Dublin e Lisboa, previstos para as 17h20 e 17h25, respectivamente.

Entre as 18 e as 22 horas uma nova ‘trégua’ permitiu aterrar 10 aeronaves, tendo sido ainda cancelado o voo da Ryanair proveniente de Paris, com chegada prevista à Madeira às 22h25.

Foram igualmente canceladas as respectivas partidas.

Devido aos condicionamentos, centenas de passageiros viram-se forçados a pernoitar no Porto Santo, para onde divergiram durante a tarde de ontem pelo menos três aeronaves. À hora de fecho desta edição, havia registo de um outro voo da TAP divergido para o Porto Santo.

A rajada máxima sentida, ontem, na estação Sta. Catarina/ Aeroporto foi de 89km/h.