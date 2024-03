Pedro Coelho e Paula Margarido estreiam-se na Assembleia da República com o 'veterano' Paulo Neves

Os deputados eleitos pelo PSD-Madeira assinalam a sua participação na sessão inaugural da XVI legislatura. Pedro Coelho e Paula Margarido estreiam-se nestas lides, sendo a primeira vez que são eleitos à Assembleia da República. Já Paulo Neves conhece 'os cantos à casa', uma vez que já foi deputado também eleito pelos social-democratas.

De recordar que o PS também elegeu dois deputados pelo círculo da Madeira, nomeadamente Paulo Cafôfo e Miguel Iglésias. O Já o Chega-Madeira elegeu Francisco Gomes, que também hoje vai ocupar um lugar no hemiciclo.

Tal como já foi avançado, esta primeira sessão servirá para eleger toda a Mesa da Assembleia, composta pelo presidente da Assembleia da República, por quatro vice-presidentes, quatro secretários e quatro vice-secretários e os elementos do Conselho de Administração do parlamento.

Esta sessão também deverá definir a distribuição dos deputados no hemiciclo.

Nesta fila, da esquerda para a direita, sentar-se-ão dois deputados do BE, dois do PCP, dois do Livre, cinco deputados do PS, cinco deputados do PSD, dois da IL, um do CDS e quatro deputados do Chega.

Nas restantes filas, não ficou ainda finalizada a distribuição para a legislatura, por estar dependente de "ajustamentos entre os grupos parlamentares do PS e do Livre quanto à localização de um dos deputados do Livre".

A primeira parte da sessão plenária arrancou às 10 horas. A segunda parte será pelas 15 horas, com a eleição da Mesa da Assembleia.