Madeira continua entre as regiões do país mais caras para comprar e arrendar casa

O barómetro hoje divulgado pelo portal Imovirtual, referente ao mês de Março de 2024, continua a indicar a Madeira como uma das regiões do país onde é mais caro arrendar casa, referindo ainda o Funchal como o distrito mais caro para comprar habitação.

Os dados apontam para Lisboa como o distrito mais caro para arrendar casa, com uma média de 1.800 euros, seguindo-se a ilha da Madeira com 1.600 euros, no Porto custa 1.200 euros e em Setúbal, em média, também 1.200 euros. A nível nacional, "em relação ao valor médio dos imóveis para arrendar, verifica-se um aumento na renda média de +33%, estando 320 euros mais caro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Apesar de estarmos a verificar uma ligeira estabilização dos valores médios, em março houve um aumento (+4%), fixando-se agora em 1 300€, comparado com o mês passado".

Quanto à venda de casas, o Funchal é apontado como o distrito mais caro para comprar casa, com uma média de 449.000 euros por imóvel. O mais barato continua a ser a ilha da Graciosa, nos Açores, onde um imóvel custa em média 125.000 euros. Também aqui, a nível nacional, registou-se um ligeiro aumento de preços. De forma geral, comprar uma casa continua a ser cerca de 31.000 euros mais caro, do que em Março do ano passado.