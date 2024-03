PS insta novo governo da República a reforçar apoios ao Ensino Superior

O deputado do Partido Socialista eleito à Assembleia Legislativa da Madeira, Rui Caetano, desafiou esta quarta-feira, 20 de Março, o próximo Governo da República a, "no mínimo", manter o trajecto de apoio ao Ensino Superior feito pelo executivo de António Costa (PS).

Elencando as medidas do PS de "redução do valor das propinas" e de "devolução" dos encargos aos alunos do Ensino Superior, Rui Caetano instou o próximo Governo da República possivelmente liderado pela Direita a reforçar os apoios existentes e criar outras medidas.

O socialista questionou Luís Montenegro, cuja coligação (PSD/CDS) obteve nas eleições Legislativas de 10 de Março o maior número de votos dos portugueses, se vai manter, aumentar ou reduzir o valor das propinas, assim como se vai aumentar o financiamento da Universidade da Madeira.

"No mínimo, esperamos que o governo de direita não venha reduzir o que a Universidade da Madeira já conquistou com o Governo do PS", atirou.

A intervenção surgiu na sequência da apresentação do projecto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado ‘Garante o apoio em 50% das propinas aos estudantes das instituições de Ensino Superior na Região Autónoma da Madeira’.