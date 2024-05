Sintac e Ogma acordam aumento de 2,5% da tabela salarial

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) anunciou hoje que alcançou um acordo com a Ogma - Indústria Aeronáutica de Portugal para um aumento de 2,5% na tabela salarial com efeitos a abril.

O acordo pressupõe, ainda, o pagamento de três euros por mês em subsídio de refeição, que subirá para 3,5 euros a partir do processamento de setembro.

Segundo o dirigente sindical Pedro Figueiredo, este acordo representa um aumento médio de 100 euros por mês.

"Fica assim demonstrado que o diálogo, consciência, debate e transparência demonstrados inequivocamente por ambas as partes ao longo deste processo foram os pontos-chave para o sucesso do entendimento", refere o sindicato em comunicado.

As negociações para as atualizações salariais na empresa tinham sido criticadas no final de abril pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava), pelo Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (Sitema) e pelo Sindicato dos Trabalhadores Civis das Forças Armadas, Estabelecimentos Fabris e Empresas de Defesa (STEFFAs), por considerem não serem suficientes.

A Ogma foi fundada em 1918 e tem atividade em duas áreas de negócio: manutenção, reparação e revisão geral de aeronaves e de motores e componentes de aviação civil e de defesa, e fabrico e montagem de aeroestruturas para aeronaves civis e militares.

Privatizada em 2005, 65% da Ogma pertence à Airholding, da fabricante brasileira Embraer, e 35% à idD Portugal Defence (100% do Estado português).