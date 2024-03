Madeira entre os destinos portugueses mais procurados por estrangeiros para a Páscoa

O motor de busca de voos e hotéis Jetcost elaborou uma lista de destinos mais procurados em Portugal por estrangeiros e por portugueses em todo o mundo para as férias da Páscoa e em qualquer dos dois rankings a Madeira está bem classificada, ficando em quarto ao nível de geral de seis nacionalidades que procuram Portugal para este período de férias, e em sexto lugar pelos próprios portugueses no que toca à preferência a nível mundial. O Porto Santo figura em 25.º desta lista estrangeira e nacional.

"Aproxima-se uma Páscoa de viagens e escapadelas, em que a vontade dos europeus de viajar e desfrutar de umas merecidas férias está a gerar reservas recordes, e isto é o que pôde comprovar o potente motor de busca de voos e hotéis da Jetcost as procuras de voos aumentaram 13%, enquanto que as dos hotéis aumentaram 16% em relação à Páscoa de 2023", começa por referir numa nota divulgada hoje de manhã. "É, portanto, o ano com maior número de pesquisas da história", assegura.

E continua: "E uma boa parte dos europeus que decidiram viajar durante a Páscoa de 2024 vão fazê-lo em Portugal devido ao nosso ótimo clima, a riqueza cultural, os costumes e as festas religiosas, além da nossa requintada gastronomia, os bons hotéis e infraestruturas, tudo em conjunto contribui para que sejamos o terceiro país mais procurado na Jetcost para passar estas férias, depois da Espanha e da Itália."

O motor de busca "analisa regularmente as procuras feitas através do seu site e, assim, pode conseguir dados muito fiáveis, pois trata-se de procuras reais e não de sondagens. Os dados que analisam os resultados das procuras de voos durante a Páscoa de 2024 indicam que uma grande maioria optou por Lisboa, que se converte na cidade mais procurada pelos viajantes britânicos, alemães, italianos e holandeses e a segunda pelos espanhóis e Franceses". E acrescenta: "Outro destino português que combina a atração por uma grande cidade, com a sua riqueza cultural e reconhecida gastronomia de renome, é o Porto, que é a cidade mais procurada pelos viajantes espanhóis e franceses, a segunda pelos holandeses e italianos e a terceira pelos britânicos e alemães."

Como "destino de sol e praia muito procurado pelos europeus é Faro, que se tornou no segundo mais procurado pelos viajantes britânicos e alemães, no terceiro pelos holandeses e franceses e no quarto pelos espanhóis e italianos", enquanto que nas "ilhas, a da Madeira parece ser a preferida dos turistas europeus já que é terceira a ser escolhida pelos espanhóis e italianos e em quarto lugar pelos franceses, ingleses, alemães e holandeses. A outra grande ilha do arquipélago, a do Porto Santo, ocupa o sexto lugar nas preferências dos turistas espanhóis, franceses alemães e italianos, e o sétimo na dos britânicos e o oitavo na dos holandeses", realça.

Por outro lado, "nas Ilhas dos Açores, a ilha de São Miguel ocupa o quinto lugar em termos de preferência de espanhóis, franceses, ingleses, alemães e italianos e o sexto dos , seguida da Terceira, escolhida na sétima posição por espanhóis, franceses, italianos e holandeses e na nona pelos britânicos. A Ilha do Pico é a oitava mais demandada por britânicos e alemães, a nona pelos holandeses e a décima pelos franceses e italianos. A ilha do Faial também está muito bem posicionada pois é o quinto destino mais procurado pelos holandeses, o sexto pelos ingleses, o oitavo pelos franceses e o nono pelos alemães e italianos. Por outro lado, a Ilha de Santa Maria é o sétimo destino favorito dos alemães", aponta.

Mas como "Portugal não é apenas o destino preferido dos europeus para passar estas férias, também o é para os portugueses", que nesta altura têm por hábito ir de férias para dentro e para fora, diz a Jetcost que "oito destinos portugueses" estão "entre as 25 mais procuradas para passar estes dias de descanso e lazer: Porto (1), Lisboa (3), São Miguel (4), Madeira (6), Faro (15), Terceira (14), Faro (18) e Porto Santo (25)". E além destas, "as capitais e as grandes cidades dos principais países europeus são os destinos que ocupam as melhores posições da lista, Paris (2), Londres (5), Zurique (7), Barcelona (8), Gênova (9), Roma (10), Amesterdão (11), Luxemburgo (12), Madrid (13), Bruxelas (15), Milão (16), Lyon (17), Viena (21), Budapeste (22), Berlim (23) e Praga (24). Os que se decidiram pelos destinos de longa distância optaram por São Paulo, que ocupa o 19º lugar e o Nova York, o 20º", conclui.