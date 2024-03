'Operação Páscoa 2024' da GNR arranca hoje

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar a partir de hoje e até 01 de abril a fiscalização rodoviária, o patrulhamento e as ações de sensibilização em todo o território nacional no âmbito das festividades da Páscoa.

Em comunicado, a GNR adianta que a "Operação Páscoa 2024" visa combater a criminalidade, contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, regularizar o trânsito e apoiar os cidadãos.

A GNR lembra que tradicionalmente, a época da Páscoa "caracteriza-se pela reunião das famílias nas suas regiões de origem e, por corresponder ao período de férias escolares, prevê-se consequentemente um aumento significativo do tráfego rodoviário nas estradas portuguesas".

Na nota, a Guarda diz que a operação visa a segurança e a proteção das pessoas, pelo que vai além da fiscalização rodoviária, sendo o esforço também orientado para os locais de festividades, as imediações, zonas residenciais e comerciais, bem como para as vias de circulação rodoviárias mais críticas.

"O período de fiscalização de maior esforço de patrulhamento rodoviário, nas vias mais críticas, será entre o início do dia 28 de março [quinta-feira] e o dia 01 de abril, período que se prevê maior volume de tráfego", indica a GNR.

No âmbito da operação, a guarda aconselha a "uma condução atenta, cautelosa e defensiva, adequar a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, evitar manobras perigosas, excesso de velocidade e não conduzir sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas".

A GNR chama ainda a atenção para o uso indevido do telemóvel e incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças e às condições de segurança dos veículos.

Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) iniciou na sexta-feira e até 31 de março a operação "Polícia Sempre Presente -- Páscoa em Segurança 2024" com patrulhamentos e ações de fiscalização em todo o território, nos acessos aos principais eixos rodoviários.

A operação da PSP visa a segurança rodoviária, a prevenção criminal e a segurança na posse e utilização de artigos de pirotecnia.