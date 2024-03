Representante da Indonésia pede intervenção de Ronaldo no caso do madeirense detido na Indonésia

A notícia da detenção na Indonésia de dois jovens portugueses, um dos quais madeirense de 21 anos, no passado domingo, pelo alegado transporte de dois quilos de cocaína num voo de Lisboa para Jacarta (com escala no Dubai), veio lembrar o severo quadro penal vigente naquele país asiático para o crime de tráfico de estupefacientes. O advogado português Manuel Luís Ferreira, ouvido pela RTP, referiu que quem é apanhado com “mais de 5 gramas ou mais do que um quilo” de droga pode ser condenado a pena de “prisão perpétua ou pena de morte”. Será mesmo assim?