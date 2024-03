Madeira com ocupação hoteleira de 85% no período da Páscoa

A taxa de ocupação hoteleira na Região Autónoma da Madeira deverá rondar os 85% no período da Páscoa, entre quinta-feira e domingo, anunciou hoje a Secretaria Regional do Turismo.

Numa nota enviada à agência Lusa, a tutela indica que, de acordo com o levantamento efetuado junto da hotelaria, o concelho do Funchal apresenta uma taxa de ocupação de 86%, enquanto fora da capital a ocupação baixa para 81%, o mesmo valor que está previsto para o Porto Santo.

A taxa de ocupação global para a Páscoa no arquipélago da Madeira situa-se, assim, nos 85%, ligeiramente inferior à prevista na sondagem desenvolvida no ano passado para o mesmo período festivo, que foi de 83%.

Por outro lado, este ano verifica-se um crescimento nos hotéis de cinco estrelas, "ao passarem de 78% para 83% em 2024", refere a Secretaria Regional do Turismo.

Citado na nota, o responsável pela pasta do Turismo no Governo Regional (PSD/CDS-PP), Eduardo Jesus, manifesta-se satisfeito com os valores de ocupação hoteleira previstos, considerando que traduzem "a consolidação de uma evolução que fez com que a procura se manifestasse de uma forma bastante evidente nos últimos anos".

"São indicadores que nos deixam bastante satisfeitos e que nos levam a acreditar que teremos uma Páscoa bastante forte e dinâmica neste destino turístico", afirma o governante.

No período da Páscoa, o Governo Regional (PSD/CDS-PP) concede tolerância de ponto na quinta-feira e no sábado nos serviços públicos, institutos públicos e empresas públicas sob a sua tutela.

A decisão foi tomada na reunião do Conselho do Governo Regional da passada sexta-feira.