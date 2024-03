Previsão de mau tempo para a Madeira

Apesar da pequena subida da temperatura mínima, a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para um dia de céu geralmente muito nublado e aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada, em especial a Norte e nas terras altas da Madeira.

A Costa Norte, Costa Sul e Regiões Montanhosas que estão sob aviso amarelo devido à conta da precipitação e que estarão em vigor até às 12h00 deste domingo.

Para este sábado poderá ainda contar com vento moderado (20 a 35 km/h), soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h, e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 65 km/h, diminuindo gradualmente de intensidade a partir da manhã.

A temperatura máxima do ar irá rondar os 22ºC.

LOCALIDADE MÍNIMA/MÁXIMA

Funchal 16/22ºC Porto Santo 15/21ºC Santa Cruz 15/20ºC Porto Moniz

16/20ºC

Quanto à temperatura da água do mar irá rondar os 19/21ºC.

Já sabe que pode verificar o estado do tempo nas diversas localidades da Região, em tempo real, clicando aqui.