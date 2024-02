Chega denuncia salários em atraso nos Bombeiros Voluntários do Porto Santo

O Chega-Madeira dá conta, através de nota de imprensa, que tem recebido vários apelos dos bombeiros voluntários do Porto Santo, que têm expressado "grande consternação" face ao "preocupante abandono" que dizem sentir por parte da direcção da associação que tutela aquele corpo de bombeiros voluntários.

O partido esclarece que estes profissionais informaram que não recebem o seu salário desde o ano passado, mais precisamente desde o dia 28 de Dezembro, sendo que, ao dia de hoje, continuam sem saber quando irão receber os seus salários.

Segundo Miguel Castro, presidente do CHEGA e líder parlamentar, tratam-se de situações aflitivas. "Os profissionais afectados não estão a conseguir cumprir com os compromissos financeiros que têm assumidos, o que prejudica imenso a sua vida pessoal e familiar", afirmou.

Além dos atrasos nos salários, o Chega adianta que também foi informado que está também em falta o pagamento das horas nocturnas, cuja liquidação não é regularizada há mais de seis meses, especificamente desde Agosto de 2023.

Condenamos esta situação, exigimos a sua urgente rectificação e nunca deixaremos de estar de estar ao lado destes e de todos os profissionais que exerçam as suas competências profissionais com brio e em prol da comunidade, mas que não são devidamente reconhecidos pelas entidades que os tutelam Miguel Castro, líder do Chega-Madeira

A concluir, o líder do Chega-Madeira sublinha que é uma situação "realmente revoltante", especialmente por ser "numa terra onde se gastam milhões em estudos e obras inúteis e onde não é salvaguardada a remuneração salarial daqueles que, todos os dias, exercem com competência e profissionalismo as funções para as quais estão qualificados", concluiu.