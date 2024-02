Machico com cortejo de Carnaval no domingo

O centro da cidade de Machico volta a acolher, no próximo domingo, 11 de Fevereiro, o se já habitual cortejo de Carnaval. O início do desfile está apontado para as 15 horas e contará com mais de 700 foliões, distribuídos por sete trupes.

A iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Machico contará com grupos locais e outros vindos de fora. Entre os convidados, destaque para a Geringonça, o Fitness Team e a Malta do Furor. Já, entre a 'prata da casa', conte com os grupos da Santa Casa da Misericórdia de Machico, do Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca, do Cento de Dia de Água de Pena e da Escola Básica com Pré e Escolar e Creche do Porto da Cruz.

De modo a fomentar a melhoria do evento, a autarquia resolveu reforçar as verbas financeiras às associações locais, traduzindo-se em 25 euros por adulto, 15 euros por criança e um apoio de 200 euros para a decoração dos carros alegóricos.

O percurso iniciar-se-á, como habitual, na Rua Dom Tolentino Mendonça, passando pela Rua dos Milagres até à ponte de acesso à Rua da Árvore, descendo na Rua do Ribeirinho e terminando no Largo da Praça. Vão apoiar na logística do evento os escuteiros do Agrupamento 825.

Este é um evento que representa um investimento de 22.500 euros para a Câmara Municipal.