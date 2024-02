Diamante encontrado no gabinete de Pedro Calado terá sido avaliado em 50 mil euros

O diamante encontrado pela Polícia Judiciária (PJ) nas buscas feitas ao gabinete de Pedro Calado, na Câmara Municipal do Funchal, no passado dia 24 de Janeiro, será mesmo uma pedra preciosa verdadeira, avalidada em 50 mil euros, de acordo com o que está a ser avançado pela CNN Portugal.

O canal televisivo nacional evoca uma avaliação que terá sido feita pela Imprensa Nacional Casa da Moeda à pedra que, ao que tudo indica, fora oferecida por uma empresa especializada no fabrico de diamantes sintéticos, que opera na Zona Franca da Madeira. Conforme avança a mesma fonte, Miguel Albuquerque terá recebido outro igual.

Pedro Calado visitou a fábrica de diamantes sintéticos na Zona Franca da Madeira juntamente com Miguel Albuquerque e Rui Barreto, em Janeiro de 2021., Foto DR/Arquivo

Quando foi conhecido que esse diamante teria sido um dos bens apreendidos pela PJ, tal como já noticiado pelo DIÁRIO, o advogado do ex-presidente da Câmara do Funchal, Paulo Sá e Cunha, apressou-se a apontar que o mesmo seria sintético e de "valor desprezível".

A CNN faz saber que "a avaliação foi feita em tempo recorde e já é do conhecimento do juiz de instrução a tempo da aplicação das medidas de coação em tribunal".