Depressão Karlotta trará chuva forte mesmo sem afectar directamente a Madeira

A depressão Karlotta, nome atribuído à ao sistema depressionário complexo localizada a sudoeste da Irlanda, que deverá ser mais notada a partir da próxima quinta-feira, não deverá afectar directamente a Madeira e o continente português. Essa é pelo menos a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Esta depressão inclui-se num sistema depressionário complexo, com dois núcleos, que vai evoluindo para apenas um núcleo, que irá estar localizado a sudoeste da Irlanda", refere o IPMA, em comunicado, adiantando que a mesma tem uma superfície frontal fria associada que irá afectar Portugal continental a partir de dia 8.

"A mudança do estado do tempo começará a fazer-se sentir no dia 7, com chuva fraca, em especial nas regiões Norte e Centro, e com a intensificação do vento a partir do meio da tarde. À medida que a referida superfície frontal fria se aproxima da Península Ibérica, começa a haver um agravamento das condições meteorológicas", acrescenta a mesma fonte, situação que, no dia 8, irá dar origem a "períodos de chuva, que poderá ser por vezes forte, e com um carácter persistente no Minho e Douro Litoral".

Na Madeira, a mesma superfície frontal fria também se fará notar, sobretudo no dia 8. "Prevê-se chuva, por vezes forte, e vento de Sudoeste, moderado a forte, com rajadas até 80 km/h, sendo até 100 km/h nas terras altas", prevê o IPMA.