Artur Sousa foi esfaqueado e terá percorrido 50 metros até morrer junto do pai

Apesar da festa de São Brás ter ficado ensombrada esta madrugada com um assassinato de um filho da terra quando este participava nas festividades da freguesia, nem por isso foi motivo para que as celebrações fossem canceladas.

Esfaqueamento mortal no Campanário Um homem de 36 anos de idade foi esfaqueado por volta das 2h30 quando estava próximo dos arredores da paróquia de São Brás, na freguesia do Campanário, não conseguindo sobreviver aos golpes fulminantes que terá sofrido.

A música continuava há instantes em alto e bom som aparentemente cumprindo o programa de comemorações.

Esta manhã, à porta dos cafés, ao DIÁRIO, alguns populares lamentavam a morte sobretudo pela forma violenta como aconteceu, com a duas facadas no corpo da vítima que sucumbiu junto à barraca que onde o pai trabalhava no pequeno negócio.

Tudo terá acontecido muito depois da animação ter terminado e a iluminação do arraial estar desligada, mas contam-nos que há sempre aqueles que ficam.

Terá sido nessa altura que Artur Sousa terá sido esfaqueado. Apesar de um dos golpes na zona do pescoço, que viria a se revelar fatal, a vítima ainda assim percorreu cerca de 50 metros do local do crime até chegar à zona da barraca onde o pai estava, ao que nos relatam, morrendo junto ao progenitor.

A vítima de 36 anos de idade era muito acarinhada justamente por ser considerado um homem pacato e amigo de ajudar o próximo.

Há por isso enorme consternação com este acontecimento trágico.