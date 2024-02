Mau tempo faz avião divergir para o Porto Santo

Avião da Ryanair foi o primeiro com destino à Madeira, hoje, que não conseguiu aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. O voo proveniente de Lisboa tinha chegada prevista ao Funchal cerca do meio-dia, mas as condições atmosféricas adversas, vento forte e precipitação, trocaram as voltas à chegada à Madeira, impedindo, por duas vezes, a aeronave de concretizar as tentativas de aproximação à pista pela cabeceira do lado de Machico. Depois de quase 1 hora ‘em espera’, a aeronave acabou por divergir para o aeroporto do Porto Santo, onde aterrou já depois das 13 horas.

Constrangimento que afecta dois voos, chegada e partida, programados para este início de tarde.

Hoje, até final da manhã, aterraram no Aeroporto da Madeira 11 voos comerciais de passageiros. Número que duplica com as partidas da respectivas aeronaves. Entretanto, na programação de hoje, até a último hora havia 14 voos cancelados, entre chegadas e partidas.