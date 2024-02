Radar meteorológico no Porto Santo já está a funcionar

O radar meteorológico do Porto Santo já esta operacional, depois de algum tempo fora de serviço. Para isso, foi necessária a interveção dos técnicos do IPMA e de dois técnicos alemãos, que durante toda a semana estiveram empenhados a devolver a operacionalidade do referido radar, situado no Pico do Espigão.

Ao DIÁRIO, Victor Prior, delegado do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), referiu que “já desde meados do ano passado que o radar ia apresentado alguns problemas, apesar de ter sido possível acompanhar os perdidos de maior precipitação".

Foi realizado uma intervenção mais a fundo no radar, com técnicos da fábrica (do radar), mas, não resultou e o radar não ficou a funcionar. Toda esta situação incomodou as pessoas, mas principalmente a mim e a todos os técnicos do IPMA Victor Prior, delegado do IPMA

Inoperacional desde finais de Dezembro de 2023, foi só esta semana que o radar voltou a funcionar correctamente, pois de acordo com Víctor Prior foi realizada outra intervenção, "onde foi detectada um equipamento que que apresentava uma avaria que, aparentemente, resultou numa sobretensão", explicou, acrescentando que na cauda encontrava-se uma peça queimada, que foi substituída durante esta tarde de quinta-feira".

Deste modo, a primeira imagem que foi recolhida foi às 18 horas. “O radar ficou a funcionar e esta sexta-feira, durante a manhã, vai ser parado durante duas ou três horas, para serem realizadas as últimas afinações. Se funcionar bem, as imagens começarão a passar na internet durante a tarde desta sexta-feira”, finalizou.