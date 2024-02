Prisão preventiva para suspeito de homicídio no Campanário

O suspeito de matar Artur Sousa, de 36 anos de idade, no passado domingo, 4 de Fevereiro, próximo dos arredores da paróquia de São Brás, na freguesia do Campanário, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal.

O indivíduo foi hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

Tal como avançado na edição impressa desta segunda-feira, a vítima foi esfaqueada por volta das 2h30 da madrugada quando estava próxima da paróquia de São Brás, na freguesia do Campanário, não conseguindo sobreviver aos golpes que sofreu na zona do pescoço e no abdómen.