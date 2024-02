Porto Santo também 'brinca' ao Carnaval

O Porto Santo também irá celebrar o Carnaval.

No próximo dia 13 de Fevereiro, além do tradicional cortejo trapalhão que apela à participação de todos, o município contará com a participação de duas trupes bem conhecidas na Madeira – Animad e Geringonça, que desfilarão pelas ruas da cidade animando os espectadores e convidando todos a se juntarem na Praça do Barqueiro, onde a festa prosseguirá com a actuação da artista musical Cristina Barbosa, num tributo a Ivete Sangalo. Estarão assim reunidas as condições para com alegria e entusiasmo todos ‘brincarem ao Carnaval’.

As inscrições para o concurso de melhor disfarce nos vários escalões do cortejo trapalhão estão já abertas, sendo que os interessados podem proceder à inscrição no Gabinete da Cultura e/ou no dia do desfile, revela a autarquia local.

Numa altura em que o Porto Santo está a vivenciar de um crescimento de turismo e de visitantes, este tipo de eventos são decisivos para manter a notoriedade da cidade, mantendo ao mesmo tempo a constante atratividade da ilha, pelo que a viagem do Lobo Marinho com saída do Porto do Porto Santo para o Funchal, antes programada para as 18h00, passará para as 20h00, do dia 13, adianta o município.