Esfaqueamento mortal no Campanário

Um homem de 36 anos de idade foi esfaqueado por volta das 2h30 quando estava próximo dos arredores da paróquia de São Brás, na freguesia do Campanário, não conseguindo sobreviver aos golpes fulminantes que terá sofrido.

Para já é pouca a informação disponível, no entanto sabe-se que para o local foi mobilizado uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, apoiada por duas ambulâncias, e ainda a equipa da EMIR para socorrer este indivíduo que posteriormente foi transportado ao Hospital Central do Funchal.

A PSP terá já o autor do homicídio identificado, no entanto por configurar crime de homicídio, a PJ deverá ser chamada a tomar conta do caso.