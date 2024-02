Chuva já atingiu quantidade de aviso amarelo no Funchal

Desde o meio-dia que a costa Sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob aviso amarelo para a precipitação e na última hora (até às 13 horas) a precipitação registada atingiu precisamente valores de aviso amarelo ‘do mar à serra’ em quatro estações meteorológicas localizadas no Concelho do Funchal.

Destaque para o Pico Alto, onde na primeira hora da tarde desta quinta-feira já acumulou 17,2 litros por metro quadrado (mm). Um pouco mais acima, no Chão do Areeiro, foram registados 14,1 mm/1h. Na zona mais urbana da cidade, o registo mais significativo foi apurado no Funchal/Observatório (13,4 mm/1h) e na Cancela/SRPC (12,1 mm/1h).

Todas as estações meteorológicas activas da rede do IPMA no Arquipélago da Madeira (18 na Ilha da Madeira, 1 em Porto Santo) registaram precipitação.