TAP cancela alguns voos de e para a Madeira programados para amanhã

As previsões de mau tempo levou a TAP a cancelar alguns voos de e para a Madeira programados para esta quinta-feira, 8 de Fevereiro.

No site da ANA Aeroportos, até ao momento, os voos com partida do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo e com destino a Lisboa das 10h10 (TP 1687), 13h50 (TP 1689) e 17h10 (TP 1691) foram marcados como cancelados.

Relativamente às partidas, com destino a Lisboa, a companhia aérea portuguesa cancelou os voos TP 1688 (às 11 horas), o TP 1690 (14h40), o TP 1692 (18h25) e o TP 1694 (21h15).