Gesba dispensa 850 mil euros para aluguer de viaturas durante quatro anos

A Gesba - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda. assinou, no início de Janeiro, um contrato para locação de viaturas de transporte de passageiros, no valor global de pouco mais de 850 mil euros. O documento só agora foi publicado na base oficial. O aluguer tem a duração de quatro anos (48 meses).

Depois de ter sido lançado o procedimento em Outubro do ano passado, e ultrapassados todos os trâmites legais, as 17 viaturas, todos da marca Peugeot, entre as quais oito carrinhas de nove lugares (e-Travaller), todas eléctricas, já terão sido disponibilizadas à empresa pública que gere o sector da banana por parte de uma empresa do sector automóvel com sede no concelho da Ribeira Brava.

Além das oito carrinhas, estão, também, incluídos neste acordo cinco veículos ligeiros de passageiros de cinco lugares (e-208), igualmente eléctricos, e outros quatro, mas a diesel, dois dos quais da categoria SUV (3008), e outros dois um 308 e um 208.

O lançamento do concurso foi feito pelos anteriores administradores da empresa, vigorando já no mandato da recém-nomeada nova gerente-executiva, Aurélia Sena. , Foto: Facebook GR

No caso dos eléctricos de cinco lugares, representam um encargo mensal unitário de 900 euros. Já os SUV ficam por 969 euros por mês por cada um deles. Cada carrinha chega aos 1.249 euros mensais, os outros dois automóveis ficam por 621 euros e 853 euros, respectivamente o 208 e o 308.

Este aluguer operacional contempla o direito de utilização, gozo e fruição do veículo em causa, cabendo à empresa locatária a prestação de todos os serviços incluídos, ao longo da vigência do contrato, como seja a manutenção, os encargos fiscais, seguros, entre outros.

“Por se tratar de viaturas sujeitas a uma grande circulação, não haverá lugar à contratação anual de quilometragens, sendo a mesma ilimitada, nem ao pagamento de quaisquer custos suplementares por quilometragem, nem durante a vigência, nem aquando da cessação do presente contrato”, podemos ler no documento agora tornado público.