Pedro Calado prescindiu das questões do Ministério Público

O primeiro interrogatório judicial de Pedro Calado, que teve início na terça-feira, terminou ao início da tarde de hoje, após dois dias e meio de perguntas e respostas.

Segundo foi possível apurar junto da defesa, perante o “cansaço” do arguido foi optado por responder apenas às questões do juiz de instrução criminal, tendo as dúvidas do Ministério Público sido dispensadas.

De forma a agilizar o processo, a defesa de Pedro Calado prescindiu também dos pedidos de esclarecimento.

O primeiro interrogatório judicial de Pedro Calado foi dado por concluído pelo juiz de instrução criminal, Jorge Bernardes de Melo, depois de o advogado de defesa requerer o seu término alegando cansaço do arguido, que se recusou a prestar mais declarações.

O Tribunal Central de Instrução Criminal convocou a presença dos advogados Raul Soares da Veiga e André Navarro de Noronha, mandatários dos restantes arguidos Avelino Farinha e Custódio Correia, respectivamente, com vista a dar início à fase das alegações com a proposta do Ministério Público das medidas de coacção a aplicar.