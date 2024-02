Grupo Sonae entra na hotelaria da Madeira com o ex-Hotel d’Ajuda

O grupo Sonae, através da Sonae Capital, vai entrar na hotelaria da Madeira, através da exploração do antigo Hotel d’Ajuda.

No início de Janeiro, o DIÁRIO revelou que o hotel ia ser recuperado pela Interpatium e que a exploração seria por um grupo nacional. Agora, confirma-se que será o grupo Sonae.

Na última segunda-feira, o jornal ECO noticiava que a Sonae Capital ia entrar com um hotel na Madeira e adicionar uma unidade no Algarve.

“A estreia na Madeira está marcada para Fevereiro de 2025 com uma unidade de luxo de 98 quartos no Lugar da Ajuda, na zona do Lido, que vai permitir a criação de 30 postos de trabalho diretos. A Sonae Capital vai ficar com a exploração hoteleira do The Editory By The Sea Funchal, cujas obras arrancaram em Dezembro e que resulta da reabilitação de um edifício que estava abandonado e que no passado chegou a ser ocupado por alojamento turístico.”

Entretanto, o DIÁRIO confirmou que a unidade em causa é o antigo Hotel d’Ajuda.

Ainda ao ECO, Isabel Tavares, directora de marketing e vendas da The Editory Collection, justificou a opção pelo turismo regional: “A Madeira está com uma performance muito boa do ponto de vista comercial e é um destino muito procurado e ao longo de todo o ano. Surgiu esta oportunidade e tomámos a decisão em tempo recorde. Já estávamos à procura há algum tempo e não tivemos grandes dúvidas de que gostaríamos de operar lá. Estamos com muita expectativa para este projecto.”

A aposta na hotelaria, pelo grupo SONAE arrancou há 35 anos e a marca The Editory Collection Hotels, que agrega a unidades exploradas pelo grupo, surgiu em 2021.

Hoje o grupo explora 1.300 quartos em dez unidades, distribuídas por Porto Lisboa, Troia e Lagos. As unidades da Madeira e do Algarve vêm adicionar 300 camas às actualmente detidas.

O Hotel d’Ajuda foi adquirido pelo Grupo Interpatium de Tomé Brazão, por 5,3 milhões de euros. O investimento global deverá situar-se entre 18 e 20 milhões de euros.

O hotel deverá passar do antigo quatro estrelas para uma unidade de cinco estrelas.