Doente evacuado do Porto Santo durante a noite

A Força Aérea Portuguesa, através da Esquadra 502 – ‘Elefantes’, foi activada na última noite para transportar, entre o Porto Santo e a Madeira, cidadão doente, de 31 anos, que se encontrava a precisar de cuidados de saúde urgentes.

Além do transporte aeromédico entre ilhas no Arquipélago da Madeira, a operação contou com a colaboração dos bombeiros, no Porto Santo, transportando a vítima para o aeroporto, na Madeira, reencaminhando-a até ao hospital.