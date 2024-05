Madeira recebe esta noite 57 doentes do hospital de Ponta Delgada

A Madeira irá receber esta noite 57 doentes vindos do hospital de Ponta Delgada, que foi atingido por um incêndio.

"57 doentes que necessitam de fazer hemodiálise, acompanhados por dois profissionais de saúde, irão chegar durante a noite, por volta da 1h30, num avião da SATA", disse o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, numa conferência de imprensa que se realizou, há instantes, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para fazer um ponto de situação actualizado sobre esta matéria.

O governante revelou que cinco desses doentes "são acamados e 18 têm mobilidade reduzida". E, por isso, ficarão internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Os restantes 34 "com mobilidade" ficarão no RG3.

Pedro Ramos adiantou ainda que a deslocação destes utentes a partir do Aeroporto Internacional da Madeira será assegurada por "duas ambulâncias de socorro, três de transporte do SESARAM e ainda um autocarro".

No RG3, de momento "está uma equipa a tratar de toda a logística, para que as instalações estejam em condições de receber estes utentes". Da parte do Hospital Dr. Nélio Mendonça, conforme acrescentou o secretário, além de uma equipa de saúde que irá acompanhar todos estes doentes, haverá igualmente uma nutricionista, uma vez que estes necessitam de uma dieta especial devido aos problemas renais.

Foi igualmente disponibilizada uma linha de apoio aos utentes e familiares, cujo número de telefone é 96 770 2566.

De acordo com Pedro Ramos, o serviço de diálise será em parte assegurado pelo Hospital Dr. Nélio Mendonça e pelas unidades privadas Nephrocare, localizadas no Funchal e em Machico.

Esta tarde, o Serviço Regional de Saúde da RAM confirmou que recebeu, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, três utentes, na sequência do incêndio que atingiu a Unidade Hospitalar do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, nos Açores. Ou seja, duas grávidas e um utente dos cuidados intensivos, que chegaram num avião da Força Aérea.

Durante esta semana, será emitido diariamente um comunicado para a comunicação social, fazendo um balanço da situação.

O Governo dos Açores declarou hoje a situação de calamidade pública devido ao incêndio.