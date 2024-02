"Trafulhice política" prejudica muito a Madeira

Filipe Sousa, do JPP, lamentou esta tarde a "trafulhice política" que só prejudica os interesses da população e das empresas. Numa análise a situação política regional, agora com um governo em gestão, o cabeça-de-lista do JPP às Legislativas Nacionais não tem dúvida de que houve "má fé" ao não ser permitida a aprovação do orçamento regional para 2024.

Em resposta aos jornalistas, Filipe Sousa recusou acordos pós-eleitorais, mas com as pessoas que encabeçam os partidos. Ou seja, se os 'players' forem outros a porta continua aberta ao diálogo.

A tarde de reuniões entre o Representante da República para a Madeira e os partidos com assento parlamentar, na sequência do pedido de demissão do XIV Governo Regional, ficou concluída com a audiência ao JPP.

Amanhã as reuniões prosseguem com os dois maiores partidos com assento parlamentar, o Partido Socialista, pelas 10 horas; e o Partido Social Democrata, pelas 11 horas.