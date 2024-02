IPMA eleva para aviso laranja a chuva na Madeira

O Instituto Português e da Atmosfera acaba de elevar para laranja o aviso de precipitação para as regiões montanhosas da Madeira entre as 15 e as 21 horas de amanhã, prevendo-se chuva persistente, por vezes forte, sendo que nas mesmas zonas vigora antes (a partir das 12 horas até às 15 horas) e depois (das 21 à meia-noite) dois períodos de aviso amarelo.

Já para a costa sul da Madeira, irá vigorar um aviso amarelo, como já noticiado, mas desta feita foi alterado pelo IPMA o período de vigência, pois em vez e ser das 9h00 às 15h00, a previsão é que seja por mais tempo e mais tarde, ou seja das 12h00 às 00h00 de amanhã.

Também o vento, tanto nas regiões montanhosas, que agora vindo de sudoeste terá rajadas até 110 km/h (antes 100 km/h), rodando para oeste/noroeste a partir do final de dia 8", entre as 9h00 de amanhã e as 18h00 de sexta-feira, bem como na costa sul e na costa norte e na ilha do Porto Santo, há avisos amarelos para vento de sudoeste com rajadas até 80 km/h.