JPP lamenta gastos de mais de 1 milhão de euros da GESBA para aluguer de carros

Foi conhecido e colocado no Portal da Transparência do JPP, o recente contrato celebrado pela empresa pública GESBA que levará a uma despesa superior a um milhão de euros (com IVA) para o aluguer de 17 viaturas durante 48 meses (4 anos), refere o partido em nota enviada à imprensa.

"Estava nas mãos do Governo e da atual Secretária Rafaela Fernandes, bem como do conselho de administração da GESBA, a solução para reduzir os custos de funcionamento e pagar melhor aos agricultores, mas o que se verificou é exatamente o oposto. Chegou Rafaela Fernandes com uma promessa de mudança, mas rapidamente deparamo-nos com este contrato que gasta mais de 1 milhão de euros para carros ligeiros de passageiros", aponta.

Rafael Nunes lamenta que, uma vez mais, a gestão da GESBA mostre a sua indiferença perante as preocupações dos bananicultores e das suas famílias, quando ano após ano, se recusa a aumentar o valor fixo pago pela banana entregue na GESBA, que deveria ser paga a 1 euro por kg, mas continua a ser paga a 44 cêntimos (categoria extra), valor muito inferior do que era pago há 16 anos (!), quando o agricultor recebia pela mesma banana 60 cêntimos por kg.

"Uma má gestão de uma administração que se preocupa em não faltar carros, viagens e despesas de representação, que gasta milhões com museus de banana, mas que se esquece de aumentar o rendimento dos agricultores que são a única razão de existência da GESBA", denuncia o parlamentar.

Diz o JPP que para além de ser questionável a sua necessidade, não deixa de ser, também, "vergonhoso que, se consultarmos as opções de aluguer destas viaturas, rapidamente chegamos à conclusão que cada uma custará, em média, mais de 60 mil euros durante o período contratual de 4 anos. Logo, ao invés do aluguer, a GESBA pouparia cerca de 300 mil euros, se optasse pela compra destas viaturas, pelo que não se percebe este despesismo e esta encomenda de quem deveria gerir e garantir o lucro dos bananicultores, mas tem sido um autêntico sorvedouro do dinheiro da banana e do rendimento do povo trabalhador".