Euro segue estável face ao dólar

O euro negociou hoje estável face ao dólar, depois de ter sido anunciado que o volume de vendas a retalho avançou em março tanto na zona euro como na União Europeia (UE).

Às 17:57 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0770 dólares, quando na segunda-feira negociava a 1,0774 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial do euro em 1,0766 dólares.

Durante a sessão foi divulgado que o volume de comércio retalhista cresceu 0,8% em março na zona euro na comparação com o mês anterior, enquanto na UE aumentou 1,2%, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Na comparação com março de 2023, o aumento foi de 0,7% na zona euro e de 2% no conjunto da UE.

Na Alemanha, as exportações aumentaram 0,9% em março em relação ao mês anterior e 1,2% em termos homólogos, ao mesmo tempo que as importações cresceram 0,3% em relação a fevereiro e caíram 3% em comparação com o mesmo período de 2023.

A nível de política monetária, o banco central da Austrália decidiu deixar as taxas de juro inlteradas, em linha com o que era esperado pelos mercados.

Divisas...............hoje............segunda-feira

Euro/dólar............1,0770.................1,0774

Euro/libra............0,85976...............0,85765

Euro/iene.............166,39.................165,82

Dólar/iene............154,50.................153,90